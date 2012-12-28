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В России
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сегодня, 09:59
В РФ ограничат число банковских карт до 20 штук на человека
С осени в России ограничат число банковских карт на человека до 20 штук.
Уточняется, что меру в начале марта предложил Центробанк для борьбы с дроперами, на которых мошенники оформляют десятки счетов и затем используют их для вывода украденных денег. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, нормальному человеку «не нужно 100 карт разных банков», в связи с чем и предлагается лимит.
Добросовестным клиентам, которые в погоне за выгодными ставками и кешбэком активно пользуются услугами разных финансовых организаций, это ограничение не помешает, — считают эксперты. При всем разнообразии иметь более восьми карт неоптимально для самого клиента, — полагает гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.
Это связано с тем, что банки часто меняют условия обслуживания, а информируют об этом по факту — путем размещения на сайте новых условий, в которые клиенты заглядывают крайне редко. В итоге человек может платить лишние комиссии.
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