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Бизнес
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вчера, 21:52
ООО «Трейд Дом»: услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов при предвыборной агитации
в период проведении выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, которые состоятся 14 сентября 2025 года.
Общество с ограниченной ответственностью «Трейд Дом» (ИНН 4825084224) сообщает о своей готовности на равных условиях оплаты выполнить работы (оказать услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов и их последующему размещению на конструкциях наружной рекламы при проведении выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, которые состоятся 14 сентября 2025 года.
Размер и другие условия оплаты работ (услуг) следующие:
Информационный материал формата 3 х 6 м.
баннерное полотно – 293 р./кв.м.
виниловая пленка – 351 р./кв.м.
Информационный материал формата 1,2 м. х 1,8 м.
скроллерная бумага – 900 р./кв.м.
баннерное полотно – 350 р./кв.м.
виниловая пленка - 400 р./кв.м.
Информационный материал формата 3 х 1,4м.
баннерное полотно – 350 р./кв.м.
Информационный материал формата 3 х 4 м.
Баннерное полотно - 350 р./кв.м.
Цены указаны с учетом НДС (5 %)
Юр. адрес: 398050, г. Липецк, ул. Советская, строение № 64 помещение № 30. т. 8 (4742) 227911, 227912
e - mail: brand@megakom48.ru
Размер и другие условия оплаты работ (услуг) следующие:
Информационный материал формата 3 х 6 м.
баннерное полотно – 293 р./кв.м.
виниловая пленка – 351 р./кв.м.
Информационный материал формата 1,2 м. х 1,8 м.
скроллерная бумага – 900 р./кв.м.
баннерное полотно – 350 р./кв.м.
виниловая пленка - 400 р./кв.м.
Информационный материал формата 3 х 1,4м.
баннерное полотно – 350 р./кв.м.
Информационный материал формата 3 х 4 м.
Баннерное полотно - 350 р./кв.м.
Цены указаны с учетом НДС (5 %)
Юр. адрес: 398050, г. Липецк, ул. Советская, строение № 64 помещение № 30. т. 8 (4742) 227911, 227912
e - mail: brand@megakom48.ru