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В России
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32 минуты назад
В РФ предлагают запретить изображать храмы без крестов
Заксобрание Петербурга подготовило законопроект, который предполагает запрет на публикацию изображений культовых сооружений без религиозной символики – например, церквей без крестов.
Концепция законопроекта поддержана профильным комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, — передает ТАСС.
Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» предполагается дополнить новой нормой: «При изображении культовых зданий и сооружений, иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), должна сохраняться религиозная символика, имеющаяся на данных объекта».
Как поясняют авторы инициативы, разработка законопроекта обусловлена «негативной практикой изображений религиозных объектов в измененном виде».
«Неотъемлемой частью соответствующих объектов является религиозная символика, например, кресты на православных храмах, полумесяцы на мечетях, звезды Давида на синагогах. В то же время в детских книжках, брошюрах о путешествиях по городам России или при создании муралов все чаще можно встретить изображение православных храмов без указания христианской символики. Представляется, что православные храмы не должны по каким-либо причинам изображаться без своего главного символа — креста. Ровно так же, как и изображение мечети не должно быть без полумесяца, а изображение синагоги не должно размещаться без звезды Давида», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В отзыве профильного комитета СФ на инициативу отмечается, что проект разработан «в ответ на ряд эпизодов последнего времени, когда религиозные объекты на логотипах, плакатах, муралах, макетах банкнот, баннерах, рекламной и просветительской продукции, а также иных носителях изображались без религиозных символов, в частности, без крестов и икон». «Исходя из изложенного, комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает концепцию представленного проекта», — отмечается в документе за подписью председателя комитета, сенатора Андрея Клишаса.
При этом в заключении правового управления Совфеда на законопроект отмечается, что предлагаемая норма может быть оформлена отдельной статьей закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», а не дополнением к другой статье, как это сейчас прописано в проекте, «что может быть учтено при доработке» документа.
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