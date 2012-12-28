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В России
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4 минуты назад
Экс-замглавы Мичуринского округа возместит бюджету 150 тысяч за мошенничество
Как сообщает «ОнлайнТамбов.Ру», следствие установило, что в 2015 году замглавы похитил бюджетные средства, выделенные на расчистку русла реки Серебрянка в селе Заворонежское. Чиновник заключил фиктивный контракт на эту работу и получил от исполнителя 149,5 тысячи рублей. При этом фактически русло очистила другая организация и на безвозмездной основе.
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