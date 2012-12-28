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В России
45
55 минут назад

В Минобороны сообщили о поражении 94 беспилотников над регионами РФ

В течение ночи и утра 24 мая над шестью регионами России сбили 94 украинских беспилотников.

Российские средства ПВО за ночь и утро уничтожили над регионами РФ 94 украинских БПЛА, большинство — над Белгородской областью, — рассказали в пресс-службе Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи и утра 24 мая текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 64 БПЛА — над территорией Белгородской области, 24 БПЛА — над территорией Брянской области, по 2 БПЛА — над территориями Курской и Липецкой областей и по 1 БПЛА — над территориями Воронежской и Тульской областей», — отметили в ведомстве.

Позже в ведомстве сообщили, что с 8.30 до 9.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Тверской области, а в период с 8.00 до 8.30 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области.
беспилотники
атака
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