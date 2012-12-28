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В России
23
30 минут назад

Японская Mazda возобновила поставки автомобилей в РФ

Японская Mazda возобновила поставки автомобилей на российский рынок через своих партнеров.

Российский офис компании Mazda — ООО «Мазда Мотор Рус» — возобновил поставки в Россию некоторых моделей через своих партнеров — рассказали Autonews.ru в пресс-службе представительства марки.

«Прямо сейчас у дилеров в шоурумах представлены две модели Mazda CX-5 и Mazda CX-50. Часть автомобилей уже находится в салонах дилеров. Их можно купить сразу. Часть — на центральном складе», — сообщили представители Mazda.

На автомобили действует гарантия 3 года или 100 тыс. км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше.

Уточняется, что машины поставляются в Россию преимущественно из Китая.

Также у дилеров Mazda есть автомобили, которые они привозят самостоятельно. На них действует гарантия в виде страховки, либо локальная дилерская на собственных условиях.
Mazda
авто
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