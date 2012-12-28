Игорь Артамонов: «Регион подвергся массированному налету БПЛА». Роман Ченцов: «Не поддавайтесь панике»
Игорь Артамонов: «Регион подвергся массированному налету БПЛА». Роман Ченцов: «Не поддавайтесь панике»
Выходные в Липецке: выпускной, «сухой закон», какие улицы перекроют из-за полумарафона и «Металлург» идёт на рекорд
В России
23
30 минут назад
Японская Mazda возобновила поставки автомобилей в РФ
Японская Mazda возобновила поставки автомобилей на российский рынок через своих партнеров.
«Прямо сейчас у дилеров в шоурумах представлены две модели Mazda CX-5 и Mazda CX-50. Часть автомобилей уже находится в салонах дилеров. Их можно купить сразу. Часть — на центральном складе», — сообщили представители Mazda.
На автомобили действует гарантия 3 года или 100 тыс. км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше.
Уточняется, что машины поставляются в Россию преимущественно из Китая.
Также у дилеров Mazda есть автомобили, которые они привозят самостоятельно. На них действует гарантия в виде страховки, либо локальная дилерская на собственных условиях.
0
0
0
0
0
Комментарии