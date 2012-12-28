В России
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24 минуты назад
Грузия ввела запрет для граждан Белоруссии и РФ на вывоз автомобилей
Грузия соблюдает санкции, введённые США, Великобританией и Евросоюзом против России, в частности 11-й пакет санкций, согласно которому гражданам Белоруссии и России реэкспорт автомобилей из Грузии в третьи страны запрещён.
«Подтверждаем: запрет действует с 15 мая», — так ответили на горячей линии на соответствующий вопрос.
Тбилиси в 2023 году запретил реэкспорт автомобилей, ввезенных из США и Евросоюза, в Россию и Белоруссию, присоединившись таким образом к санкциям, которые касаются машин с объемом двигателя более 1,9 тысячи кубических сантиметров, а также всех видов электро- и гибридных автомобилей.
Но в вывозе авто в другие страны грузинские власти россиян и белорусов не ограничивали. Теперь эту возможность для них закрыли.
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