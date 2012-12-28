Грузия ввела запрет для граждан Белоруссии и РФ на вывоз автомобилей

Грузия соблюдает санкции, введённые США, Великобританией и Евросоюзом против России, в частности 11-й пакет санкций, согласно которому гражданам Белоруссии и России реэкспорт автомобилей из Грузии в третьи страны запрещён.