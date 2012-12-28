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сегодня, 15:37
В Амурской области построят крупнейшую в РФ солнечную электростанцию
В Амурской области планируется строительство самой крупной солнечной электростанции в стране.
«Амурская область одновременно является и одним из российских центров гидроэнергетики, но и, конечно, одним из самых солнечных регионов страны. И с ветром здесь все в порядке. Поэтому организация интегрированных энергосистем с гидроэнергетикой в базе и с возобновляемой энергетикой в качестве переменного источника является перспективным направлением развития», — отметил Чекунков в ходе российско-китайского экономического форума «Амурэкспо-2025».
Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщал, что объемы выработки электроэнергии в Амурской области к 2035 году планируют увеличить на 60% за счет строительства новых объектов энергетики.
По данным Росстата, рост электропотребления на Дальнем Востоке за последние 10 лет составил 26%, что вдвое выше, чем в среднем по России. Прогнозируется, что до 2030 года этот показатель составит 5% ежегодно, что также более чем в два раза превышает среднероссийский уровень. Вместе с тем к 2030 году для ликвидации прогнозируемого дефицита электрической энергии и мощности на территории энергосистем ДФО требуется строительство порядка 2,2 ГВт мощности теплоэлектростанций и не менее 1,7 ГВт ВИЭ.
Российско-китайский экономический форум «Амурэкспо-2025» проходит с 22 по 25 мая одновременно на территориях двух городов - Благовещенска и Хэйхэ. Первый день стал нулевым и был посвящен региональной повестке. Всего запланировано более 100 деловых, культурных и событийных мероприятий. Главной темой форума стало укрепление межгосударственного сотрудничества в интересах глобальной и региональной экономики.
«Амурэкспофорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. В 2024 году участниками форума стали более 130 компаний из России и КНР. В этом году власти Приамурья ожидают более 10 тыс. посетителей. От представителей власти, бизнеса Китая — порядка 200 участников.
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