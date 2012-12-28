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сегодня, 13:40
Пляжи Анапы и Темрюкского района остаются непригодными для купания
Ограничения коснулись пляжей Анапы и Темрюкского района.
«Территория Анапы и черноморского побережья Темрюкского района, обращу на это внимание, именно черноморского побережья, к сожалению, на сегодняшний день остаётся в зоне высокого риска, и наш еженедельный мониторинг, а мы каждый день отбираем на каждом из 150 пляжей песок и воду, (...) пока эти пляжи не могут быть использованы, там проводятся работы по их очистке», — заявила Попова.
Она также сообщила, что эту территорию специалисты оставляют «как зону особого контроля и мониторинга», как и всю территорию черноморского побережья, для того, чтобы «не допустить рисков для людей и видеть динамику и после очистки», — передает «Интерфакс».
По словам главы ведомства, остальные пляжи, как сообщалось, соответствуют санитарным нормам.
«Все результаты, которые мы получили на территории от Новороссийска до границы РФ по Черноморскому побережью в сторону Сочи, абсолютно соответствуют санитарным требованиям. Здесь никаких отклонений и нарушений нет по всем тем объектам окружающей среды», — сообщила Попова.
На территории республики Крым и Севастополя отклонений также нет.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате чего произошёл разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.
10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тысячи кв. метров возле «Волгонефти-239», севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.
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