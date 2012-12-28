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сегодня, 12:34
С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с военным спутником
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ.
«23 мая 2025 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космическим аппаратом на борту», — говорится в Телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос».
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-27» 8 апреля стартовала с космодрома Байконур. Корабль доставил участников 73-й основной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), — пишут «Известия».
Ракету изготовило самарское предприятие РКЦ «Прогресс», входящее в состав Роскосмоса.
Запуск проведен в интересах Министерства обороны. Детали о назначении и параметрах аппарата не раскрываются.
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