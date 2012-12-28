В России
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сегодня, 11:33
В Калининграде задержали готовившего теракт на пути колонны в День Победы
Как сообщили в спецслужбе, подозреваемый планировал устроить взрыв на пути военной колонны во время празднования 80-летия Победы.
Установлено, что злоумышленник по полученному в мессенджере «Telegram» заданию украинского куратора готовил подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, что подтверждается его перепиской с членом террористической структуры.
Следственным отделом УФСБ России по Калининградской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч. 3 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности) УК России. Фигуранту избрана мера пресечения — заключение под стражу. По совокупности преступлений ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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