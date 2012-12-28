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17 минут назад
Глава Росводресурсов рассказал о причинах обмеления Каспийского моря
Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов объяснил, почему происходит обмеление Каспийского моря.
«Понятно, что самое простое в теме обмеления Каспийского моря — это свалить все на Волгу и регулирование водохранилищ. Но это не совсем так, или даже совсем не так. Там много факторов, в том числе осадки, климатические изменения, изменения температуры и, как следствие, увеличение испарений с самой поверхности моря», — отметил Кириллов в кулуарах Невского международного экологического конгресса.
Он отметил, что для решения проблемы обмеления Каспийского моря необходимы совместные усилия стран, граничащих с водоемом.
«Меры по адаптации многогранные. Это касается и прибрежных территорий, и вопросов опустынивания, и, естественно, устойчивого управления водными ресурсами», — добавил глава Росводресурсов.
Кириллов подчеркнул, что устойчивое регулирование стоков должно поддерживаться не только на Волге, поскольку в Каспийское море впадает около 30 рек, протекающих в пяти странах, — передает РИА Новости.
XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) проходит 22-23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская ассамблея (МПА) государств СНГ.
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