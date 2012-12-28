Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Обломки БПЛА попали в жилой дом: повреждены 20 квартир
Происшествия
Восемь человек пострадали после падения БПЛА в промышленной зоне Ельца
Происшествия
В Ельце после атаки беспилотников тушат пожар и эвакуируют людей
Происшествия
Строительство новой ветки Октябрьского моста перестало быть приоритетом мэрии
Общество
Первый набор липецкого медвуза будет учиться бесплатно
Общество
Пьяный водитель без прав пытался скрыться от полицейских и устроил аварию
Происшествия
Ферма галлюциногенных грибов обнаружена в Липецке
Происшествия
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Красный уровень угрозы объявлен в Липецкой области
Происшествия
39-летний липчанин попал в реанимацию с серьёзной элетротравмой
Происшествия
Читать все
Обломки БПЛА попали в жилой дом: повреждены 20 квартир
Происшествия
Восемь человек пострадали после падения БПЛА в промышленной зоне Ельца
Происшествия
Швы моста в Добринском районе варил мигрант не имеющий профессии сварщика
Общество
Что там внутри: какие виды открываются с липецких высоток
Общество
У 1626 выпускников Липецкой области сегодня первый ЕГЭ
Общество
В Ельце после атаки беспилотников тушат пожар и эвакуируют людей
Происшествия
Сегодня в Липецке: концерт на площади и откуда берутся начальники
Общество
Юного байкера спасли нейрохирурги детской областной больницы
Происшествия
Бригады скорой помощи оказали помощь восьми жителям Ельца
Происшествия
В Ельце саперы уничтожат обломки БПЛА — возможны звуки взрывов
Происшествия
Читать все
В России
22
17 минут назад

Глава Росводресурсов рассказал о причинах обмеления Каспийского моря

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов объяснил, почему происходит обмеление Каспийского моря.

Обмеление Каспийского моря — следствие изменения климата, оно не связано с регулированием стока воды на Волге, для решения проблемы нужны усилия всех пяти стран, граничащих с водоемом, — заявил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

«Понятно, что самое простое в теме обмеления Каспийского моря — это свалить все на Волгу и регулирование водохранилищ. Но это не совсем так, или даже совсем не так. Там много факторов, в том числе осадки, климатические изменения, изменения температуры и, как следствие, увеличение испарений с самой поверхности моря», — отметил Кириллов в кулуарах Невского международного экологического конгресса.

Он отметил, что для решения проблемы обмеления Каспийского моря необходимы совместные усилия стран, граничащих с водоемом.

«Меры по адаптации многогранные. Это касается и прибрежных территорий, и вопросов опустынивания, и, естественно, устойчивого управления водными ресурсами», — добавил глава Росводресурсов.

Кириллов подчеркнул, что устойчивое регулирование стоков должно поддерживаться не только на Волге, поскольку в Каспийское море впадает около 30 рек, протекающих в пяти странах, — передает РИА Новости.

XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) проходит 22-23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская ассамблея (МПА) государств СНГ.
Каспийское море
обмеление
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
24 и 25 мая часть улиц Липецка перекроют на время полумарафона
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
Липчане и гости из Сербии заложили в Молодежном парке «Аллею Славы» в честь 80-летия Победы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить