В России
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50 минут назад
В России упали цены на бытовую технику
В России в апреле-мае снизились цены на бытовую технику, в сравнении с январем-мартом.
Цены с января к маю упали на 4–12% в зависимости от категории товара. Наибольшее влияние оказывает курс валют на стоимость зарубежных товаров, — отмечают специалисты.
Эксперты полагают, что падение цен на технику связано с укреплением рубля и сокращением рынка. Этой весной курсы ведущих мировых валют снизились на 20%, а стоимость бытовой техники — примерно на 15–20%.
Руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» «Авито» Павел Комаров заявил, что в апреле–мае на 11% в сравнении с началом года снизились цены на холодильники. В частности, сильнее всего снизилась стоимость новой техники от марок Kraft (на 22%), «Бирюса» (на 21%) и Dexp (на 8%).
Снижение цен связано с тем, что бизнес верит: как минимум до конца лета курс рубля будет стабильным, — считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. К тому же из-за параллельного импорта, не регулируемого вендорами, а также серого ввоза товаров без соблюдения надлежащих налоговых и таможенных формальностей рынок стал очень конкурентен — сейчас если одному игроку удалось что-то ввезти подешевле, другим тоже приходится это делать, — добавил он.
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