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В России
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32 минуты назад

Семьи, чьи дети осквернили флаг в Обнинске, покинут Россию

Две семьи, чьи дети были уличены в осквернении Георгиевской ленты во время празднования Дня Победы, приняли решение уехать из страны.

Как сообщает источник «Калужских Новостей», обе семьи — выходцы из Таджикистана. Родители одного из подростков планируют покинуть Россию в ближайшие дни, вторая семья намерена уехать до конца месяца.

Ранее в Обнинске было возбуждено уголовное дело после того, как дети сняли и растоптали флаг расцветок Георгиевской ленты. Этот момент попал на камеры наблюдения.

По информации источника, семьи решили не дожидаться завершения проверки Следственного комитета и возможных судебных последствий.

Ранее и губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что устраивающих пляски на русских флагах нужно лишать гражданства, пишет  ik.news/kaluga

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