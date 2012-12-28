Семьи, чьи дети осквернили флаг в Обнинске, покинут Россию

Две семьи, чьи дети были уличены в осквернении Георгиевской ленты во время празднования Дня Победы, приняли решение уехать из страны.

Как сообщает источник «Калужских Новостей», обе семьи — выходцы из Таджикистана. Родители одного из подростков планируют покинуть Россию в ближайшие дни, вторая семья намерена уехать до конца месяца.

Ранее в Обнинске было возбуждено уголовное дело после того, как дети сняли и растоптали флаг расцветок Георгиевской ленты. Этот момент попал на камеры наблюдения.

По информации источника, семьи решили не дожидаться завершения проверки Следственного комитета и возможных судебных последствий.

Ранее и губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что устраивающих пляски на русских флагах нужно лишать гражданства, пишет ik.news/kaluga