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В России
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36 минут назад

Группировку лжебанкиров-обнальщиков задержали в Калуге

Оборот теневых финансистов оставлял 800 миллионов в год.

Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Калужской области пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств.

Задержаны 4 человека: трое мужчин (28, 41 и 53 лет) и 37-летняя женщина. Группа действовала с 2020 года, используя 8 фирм полученных в качестве наследства. Подельники заключали фиктивные договоры на оказание услуг. Общий оборот составил более 800 миллионов рублей

В ходе обысков изъято более 100 банковских карт на подставных лиц, финансовые документы, компьютерная техника и мобильные телефоны

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Все подозреваемые дали подписку о невыезде.

«Эта группа длительное время оказывала услуги по незаконному обналичиванию, получая значительные проценты с операций», — сообщает сайт ik.news/kaluga.
лжебанкиры
обналичивание
Калуга
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