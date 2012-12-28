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В России
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36 минут назад
Группировку лжебанкиров-обнальщиков задержали в Калуге
Оборот теневых финансистов оставлял 800 миллионов в год.
Задержаны 4 человека: трое мужчин (28, 41 и 53 лет) и 37-летняя женщина. Группа действовала с 2020 года, используя 8 фирм полученных в качестве наследства. Подельники заключали фиктивные договоры на оказание услуг. Общий оборот составил более 800 миллионов рублей
В ходе обысков изъято более 100 банковских карт на подставных лиц, финансовые документы, компьютерная техника и мобильные телефоны
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Все подозреваемые дали подписку о невыезде.
«Эта группа длительное время оказывала услуги по незаконному обналичиванию, получая значительные проценты с операций», — сообщает сайт ik.news/kaluga.
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