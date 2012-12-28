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В России
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13 минут назад
Деструктивный контент в интернете хотят начать блокировать до суда
Предложения заместителю председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрею Свинцову были переданы от совета блогеров, он счел их корректными.
«Несколько лет назад мы стали существенно погружаться в вопрос о том, какой контент потребляют наши граждане, и вопрос деструктивного контента на сегодняшний день не решен. Нужно его изучить, прописать как можно подробнее это понятие, чтобы у Роскомнадзора были возможности на досудебную блокировку такого контента», — сказал «Известиям» Свинцов.
По его словам, задача определения и описания, что такое деструктивный контент, должна быть решена в этом году. Сами же поправки важно подготовить и внести на рассмотрение Госдумы также в 2025-м.
Основатель совета блогеров Валерия Рытвина рассказала «Известиям», что в Генпрокуратуру, МВД и Роскомнадзор были направлены письма с этой инициативой и просьбой ее поддержать. С документами ознакомились «Известия». Редакция направила запросы в эти ведомства.
«В законодательстве юридически не закреплено понятие деструктивного контента, в связи с чем невозможно однозначно утверждать, что именно относится к нему. Поэтому поправки в закон считаю оправданными. Наше предложение — не только дать четкое понятие, но и установить возможность внесудебной блокировки», — сказала основатель общественного движения.
Она добавила, что сегодня невозможно заблокировать такой контент в Сети без решения суда или Генпрокуратуры. В связи с этим предлагается создать специальную комиссию при Роскомнадзоре, которая будет работать с обращениями пользователей (физических и юридических лиц) и принимать решения о блокировке того или иного ресурса, отметила Валерия Рытвина.
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