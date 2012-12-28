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В России
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17 минут назад
Банки призвали ввести лимит на переводы с карт подростков
Лимит в 200 тыс. рублей более чем достаточен для подростков, но при этом очень мал для дропперской деятельности. Ограничение на объем операций по таким картам сделает их непривлекательными для злоумышленников.
В ВТБ уточнили, что молодые люди редко переводят крупные суммы, поэтому довольно лояльные лимиты не должны повлиять на их активность. Но это защитит их от действий мошенников и участия в дропперских схемах — когда карты молодых людей используют для вывода украденных средств, обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций.
Преступники активно вовлекают подростков в дропперство, рассказал «Известиям» зампред Банка России Герман Зубарев. Молодым людям предлагают деньги за передачу карт в пользование третьим лицам. Злоумышленники вовлекают всё новых людей в такие схемы с помощью сетевого маркетинга, пишут «Известия».
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