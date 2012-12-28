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В России
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19 минут назад
В МИД России сообщили о новых гуманитарных поставках в Африку
«В последнее время на безвозмездной основе были отправлены 559 т гороха и 164 т подсолнечного масла в Зимбабве (декабрь 2024 года) и 29,4 тыс. т дизельного топлива в Центрально-Африканскую Республику (январь 2025 года). В мае ожидается передача 709,5 т гороха Буркина-Фасо. Российская сторона завершает необходимые процедуры по предоставлению безвозмездной помощи Нигеру в объеме до 20 тыс. т пшеницы», — заявили «Известиям» в российском дипломатическом ведомстве.
Напомним, что в июне 2023-го президент РФ Владимир Путин анонсировал безвозмездные поставки 25–50 тыс. т зерна для Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритреи.
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