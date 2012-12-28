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В России
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20 минут назад
Глава РФПИ Дмитриев рассказал об интересе больших компаний из Китая к России
«Мы абсолютно точно видим динамику, мы идем по нашим планам вместе с китайскими партнерами. У нас очень активно развивается диалог и по импорту, и по работе с российскими брендами, и по инвестициям больших китайских компаний в Россию», — сказал глава РФПИ.
Еще в 2024 году стало известно, что РФПИ, международная корпорация XY Group и АО «Кама», отвечающее за проект электрокара «Атом», договорились о привлечении китайских инвесторов.
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