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В России
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26 минут назад
В инфраструктурных проектах в регионах нашли массовые нарушения
Согласно отчету, органы исполнительной власти этих регионов получили кредиты из федерального центра на сумму 56 млрд рублей. При этом к середине 2024-го остаток средств составил более 5 млрд (порядка 10%).
В этих регионах не соблюдались сроки реализации проектов, а их стоимость была указана некорректно. Более того, были случаи, когда средства инфраструктурных бюджетных кредитов не используются слишком долго.
Как напомнила Счетная палата в своем отчете, пока ответственности регионов за недостижение плановых показателей при реализации таких проектов нет. Аудиторы предложили нормативно закрепить ее. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что такими мерами могут стать финансовые ограничения, приостановка выдачи средств или перераспределение уже выделенных денег, а также административная ответственность для должностных лиц, которые курируют проекты.
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