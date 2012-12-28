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2 минуты назад

Как заработать на кредитных картах: полезные советы от ПСБ

Не все об этом знают, но в условиях повышенных процентных ставок зарабатывать можно не только на депозитах, накопительных счетах и инвестициях. Кредитная карта с продолжительным беспроцентным периодом тоже может принести ощутимый дополнительный доход. Каким образом – разбираемся вместе с ПСБ.

Проценты, кешбэк и что-то еще

Пожалуй, самое большое заблуждение о кредитках – «платить проценты – это нормально». Если вы хотите, чтобы карта приносила пользу, нужно менять ход своих мыслей. Наиболее распространенный способ получить доход от кредитки – это пользоваться картой с длительным льготным периодом, в течение которого долг перед банком можно погасить без выплаты процентов.

Взаймы на полгода – и без процентов


180 дней без процентов – именно столько составляет льготный период по кредитной карте ПСБ. Это значит, что полгода можно пользоваться заёмными деньгами бесплатно.  


Льготный период по карте «180 дней без %»* доступен сразу после оплаты кредиткой первой покупки и возобновляется после полного погашения задолженности.


Максимальный кредитный лимит по карте «180 дней без %» составляет 1 млн рублей. Выпуск, обслуживание и доставка карты бесплатны и не имеют дополнительных условий.


Карта + депозит = дополнительный доход

В условиях повышенных процентных ставок по вкладам можно значительно приумножить свои сбережения. Особенно, если сочетать депозит с кредитной картой.

Как это работает: кредитную карту «180 дней без %» можно использовать при оплате любых покупок и услуг, а зарплату и сбережения полгода хранить на вкладе или накопительном счете. По окончании льготного периода по кредитной карте нужно будет погасить долг, при этом вы останетесь в плюсе за счет начисленных процентов по вкладу и кешбэка.

Кешбэк – это сколько?

По карте предусмотрен кешбэк до 1,5% за любые оплаченные по ней покупки. Кешбэк начисляется ежемесячно и поступает на бонусный счет. Баллы можно сразу перевести в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль.

Минимальный ежемесячный платеж — это что?

Не забываем, что использование кредитной карты требует финансовой дисциплины и точности, поэтому нужно вносить минимальный ежемесячный платеж. В ПСБ по карте «180 дней без %» это всего 3% от суммы долга. Например, если траты составили 20 тысяч рублей, то достаточно вносить 600 рублей в течение каждого месяца, чтобы просто подтвердить свою платежеспособность. Это сумма не сверх долга, а из него.

* Кредитная карта «180 дней без %»: при оформлении кредитной карты с 11 сентября 2024 льготный (беспроцентный) период составляет до 180 дней. В льготный (беспроцентный) период кредитования заемщик освобождается от уплаты процентов в случае полного погашения задолженности по карте. Обязательный ежемесячный платеж – 3 % от задолженности, а также начисленные проценты (при наличии), комиссии и неустойки (при наличии), просроченная задолженность (при наличии). Процентная ставка 59%. Полная стоимость кредита 58,965%. Обслуживание карты бесплатное. Лимит кредитования до 1 000 000 рублей. Лимит рассчитывается индивидуально, исходя из платежеспособности и кредитной истории заемщика. Лимит на выдачу наличных денежных средств в банкоматах и (или) ПВН Банка и сторонних банков: ежедневно — не более 500 000 рублей; ежемесячно — не более 2 000 000 рублей. За выдачу наличных денежных средств в банкоматах Банка и банкоматах банков-партнеров комиссия не взимается, в иных случаях – комиссия 5,9% от суммы + 990 рублей, и взимается при списании суммы операции со Счета. Комиссия за снятие наличных сверх ежедневного лимита, но не более 1 000 000 руб. в день, составляет 2% от суммы превышения. Очередность списания сумм операций со Счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций от устройств Банка (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о совершении операций от платежных систем. В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка, может взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком. Комиссия за переводы – 5,9% от суммы + 990 руб. Начисление бонусных баллов действует для договоров, открытых с 11.04.2024 г., регулируется программой лояльности «Кешбэк» и Условиями участия физических лиц в программе лояльности «Кешбэк». Кешбэк начисляется на покупки за счет кредитного лимита в размере: 1,5% - при покупках от 50000 руб. в месяц, 1% - от 10000 до 49999 руб. в месяц, 0% - до 10000 руб. в месяц. Количество баллов в месяц не ограничено. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.


**Для получения приветственного бонуса клиенту необходимо в течении 14 дней со дня получения кредитной карты совершить операции за счет средств кредитного лимита на общую сумму не менее 10 000 руб. (учитываются операции покупок в ТСП переводы денежных средств), при выполнении условий акции клиенту будет выплачено вознаграждение в размере 1 000 баллов. В данной акции участвуют клиенты, у которых ранее не было кредитных карт в «ПСБ». Информация актуальна на момент публикации.

Изучите все условия кредита по ссылке https://www.psbank.ru/personal/creditcards/100_plus

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

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