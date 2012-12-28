Сегодня в Липецке: вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей, кто из коллег на работе самый вредный
Липчанка набрала кредитов и решила скрыть это от мужа, заявив в полицию о мошенничестве
Благоустройство дворов, ремонт дорог и проездов, вопросы безопасности: жители 18-го округа обсудили его будущее
В обновленном отделении колопроктологии областной клинической больницы будут делать больше операций
В России
97
сегодня, 15:23
Умер бывший игрок «Металлурга»
Бывший хоккеист "Металлурга" Кирилл Лебедев умер в возрасте 33 лет.
В сезоне-2010/11 он стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в составе "Стальных Лисов", а позже завоевал золото Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) с новокузнецким "Металлургом". Его последним клубом стал шведский "Бурос", за который он выступал в сезоне-2021/22.
Также воспитанник магнитогорского хоккея выступал за "Индиану Айс" из Главной юниорской хоккейной лиги США, а также ряд других клубов КХЛ и ВХЛ, в том числе новосибирскую "Сибирь", "Сочи", пекинский "Куньлунь Ред Стар", сообщают РИА Новости.
0
0
0
0
0
Комментарии