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В России
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сегодня, 15:19

Волочкова продала подаренную Керимовым квартиру перед свадьбой дочери

Балерина Анастасия Волочкова распрощалась с квартирой в Санкт-Петербурге, подаренной ей миллиардером Сулейманом Керимовым.

Артистка долго искала покупателя на свою недвижимость. Это удалось лишь в апреле, как раз перед свадьбой её дочери Ариадны. Об этом сообщают источники издания StarHit.

Сделка была проведена втайне, а документы оформлены незадолго до бракосочетания ее единственной наследницы. По словам источника, Волочковой понадобились деньги, что и побудило её к продаже без особого внимания со стороны общественности.

Анастасия же на свои средства много лет устраивает благотворительные концерты по стране, она не может жить без сцены. Но их организация требует немалых вложений, — прокомментировал источник.blockquote
Сначала балерина планировала выставить на продажу свою 200-метровую квартиру за 200 миллионов рублей. Позже цена снизилась до 165 миллионов, но желающих стать владельцем роскошной недвижимости в престижном районе Петербурга не нашлось. Также Волочкова испытывала трудности с поиском арендаторов, даже по цене 500 тысяч рублей в месяц. Какова итоговая сумма, за которую она продала подарок от Керимова, пока остается неизвестным.

Ранее Волочкова призналась, что не видела дочь после ее свадьбы. Также Волочкова не знакома с родственниками мужа ее дочери Ариадны, сообщили в Общественной службе новостей.
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