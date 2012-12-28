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В России
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сегодня, 15:17
В МИД РФ заявили о провале санкционной политики ЕС
«Евросоюз не может найти в себе силы признать, что его санкционная политика провалилась, что они навредили в значительной степени своей собственной экономике. И они не хотят нести ответственность перед своим населением за это. В своем санкционном угаре они сами себе кажутся важными и на что-то влияющими», — заявил он.
Автоматической отмены санкций ЕС после завершения украинского конфликта вряд ли стоит ожидать, подчеркивает дипломат.
20 мая ЕС одобрил введение 17-го пакета санкций против России, сообщают «Известия».
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