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В России
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сегодня, 15:15
Посол Египта оценил потенциал Севморпути
«Северный морской путь — это довольно новый проект. Мы заинтересованы в том, чтобы следить за его развитием и изучать его потенциал. Но я думаю, что мы можем сделать так, чтобы Северный морской путь и Суэцкий канал были взаимодополняющими. Нам не стоит смотреть на них в контексте конкуренции. Эти маршруты могут дополнять друг друга в будущем», — отметил «Известиям» посол Египта в России Назих Эльнаггари на форуме женского предпринимательства БРИКС.
Дипломат также указал на то, что российские компании проявляют интерес к нефтегазовым проектам в Египте.
«Мы видим, что российские компании заинтересованы (в разведке нефти и газа в Средиземноморье и дельте Нила. — Ред.). Недавно в Москве был министр инвестиций и внешней торговли Хасан Аль-Хатыб, и он встретился с рядом компаний, включая нефтяные, которые проявили интерес к египетскому рынку», — отметил «Известиям» глава египетской дипмиссии.
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