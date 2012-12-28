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сегодня, 15:14
Актеру Андрею Максимову желали смерти после роли маньяка
«Мне писали очень много негативных сообщений в соцсетях. Например, чтобы я умер так же, как эти дети. Я понимал, что так будет, еще во время съемок, потому что это все-таки реальная история, и зритель начинает тебя ассоциировать с твоим персонажем. Хотя я сам отношусь к Сергею Головкину крайне негативно и считаю, что он ублюдок», — сказал Андрей Максимов «Известиям».
История Фишера продолжится во втором сезоне нашумевшего триллера, который получил подзаголовок «Затмение». Маньяк пойман и ожидает смертной казни за решеткой, а Евгений Боков и Валерий Козырев в исполнении актеров Ивана Янковского и Александра Яценко вступают в схватку с новым опасным преступником, орудующим в южном городке.
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