ПСБ: липчане в пять раз чаще стали пользоваться программой долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений с господдержкой становится популярным инструментом для приумножения личных денег и создания финансовой «подушки безопасности». С начала 2025 года в пять раз больше липчан заключили договор с негосударственным пенсионным фондом ПСБ (НПФ ПСБ) по сравнению с показателями ноября-декабря 2024 года. Существующие условия вкупе с ежегодным государственным софинансированием позволяют сформировать солидный капитал и потратить его по своему усмотрению.

Стать участником программы долгосрочных сбережений НПФ ПСБ может любой житель Липецкой области от 18 до 70 лет. Необходимым условием получения государственного софинансирования является ежегодное пополнение счета пропорционально официальному ежемесячному доходу, но не менее 2 000 рублей в год. За 10 лет участник может получить дополнительные 360 000 рублей от государства. Также у граждан есть возможность перевести в программу пенсионные накопления по ОПС, сформированные с 2002 по 2014 гг.

Поступающие на счет средства НПФ ПСБ инвестирует в надежные финансовые инструменты. Важно: вся сумма, включая инвестиционный доход, застрахована Агентством по страхованию вкладов на 2,8 млн рублей. Дополнительно по условиям программы предусмотрено получение налогового вычета, размер которого зависит от суммы ежегодных взносов и дохода участника программы.

Получить выплату всех средств по договору долгосрочных сбережений можно после 15 лет участия в программе или по достижении возраста 55 лет у женщин и 60 лет – у мужчин. Предусмотрена также возможность воспользоваться накопленными средствами раньше этого срока, но в особых случаях: для оплаты дорогостоящего лечения или при потере кормильца.

Заключить договор долгосрочных сбережений с Негосударственным пенсионным фондом ПСБ можно в любом отделении банка ПСБ или в интернет-банке ПСБ. Cо всеми условиями можно ознакомиться по ссылке https://www.psbank.ru/personal/insurance/dolgosrochnyye-sbyeryezhyeniya или по телефону 8 800 33 03 03 (звонок бесплатный).



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