В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
В России
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44 минуты назад
Кубинские банки начнут выпуск карт «Мир»
«В данный момент идет работа над тем, чтобы выпускать карты «Мир» в кубинских банках. Ответственные органы серьезно над этим работают. Не все банки будут ее выпускать, мы изучаем, как лучше организовать этот процесс, но это новая возможность, по которой уже есть определенные подвижки», — заявила «Известиям» Дельгадо Портал.
На Кубе уже можно расплачиваться картами «Мир», выпущенными российским банками, а также присутствует возможность снятия с них наличных в местной валюте.
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