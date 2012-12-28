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В России
29
44 минуты назад

Кубинские банки начнут выпуск карт «Мир»

Банки Кубы вскоре начнут выпуск карт российской платежной системы «Мир». Об этом «Известиям» сообщила глава Центробанка островного государства Хуана Лилия Дельгадо Портал.

«В данный момент идет работа над тем, чтобы выпускать карты «Мир» в кубинских банках. Ответственные органы серьезно над этим работают. Не все банки будут ее выпускать, мы изучаем, как лучше организовать этот процесс, но это новая возможность, по которой уже есть определенные подвижки», — заявила «Известиям» Дельгадо Портал.

На Кубе уже можно расплачиваться картами «Мир», выпущенными российским банками, а также присутствует возможность снятия с них наличных в местной валюте.

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