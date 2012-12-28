В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
В России
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55 минут назад
Число жалоб в ЦБ на ипотеку выросло на 60% за год
«В частности, потребители жалуются, что банки взимают плату с застройщика за установление пониженной процентной ставки по договору. Это влечет увеличение цены объекта недвижимости», — пояснили в ЦБ.
Такая практика появилась в конце 2023 года — тогда крупные банки начали вводить для застройщиков комиссии для льготной ипотеки. Если девелопер хотел продавать больше жилья с помощью программ господдержки, ему приходилось платить кредитной организации, в которой оформлялась жилищная ссуда. У разных игроков размер такой комиссии достигал 4–10%.
Рынок уже начал отказываться от этой практики. В мае 2025-го комиссии перестали взимать «Сбер», ВТБ и Совкомбанк, о планах отказаться от них сообщили в банке «Дом.РФ». Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что это произошло под давлением ЦБ. Против этой практики выступал даже президент РФ Владимир Путин.
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