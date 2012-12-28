«Катюша» консультирует липецких предпринимателей по торговому эквайрингу

Бизнес-ассистент с искусственным интеллектом от ПСБ научился решать вопросы предпринимателей с торговым эквайрингом

ПСБ интегрировал в текстовый чат-бот «Катюша» для предпринимателей новые опции — теперь бизнес-ассистент поможет решить технические вопросы, связанные с торговым эквайрингом, предложит оптимальный тарифный план при открытии счета и порекомендует банковские продукты под запрос клиента.

Ассистент на основе искусственного интеллекта научился предоставлять клиентам круглосуточную поддержку по работе с эквайринговыми терминалами. Он поможет не только разобраться, как правильно работать с чековой лентой и QR-кодами, осуществлять возврат и отмену операций, сверять итоги, но и сориентирует при решении технических вопросов, включая сложности с печатью чека, непроходящими операциями или произвольной перезагрузкой устройства.

Кроме того, чат-бот «Катюша» теперь поможет подобрать наиболее удобный и выгодный тарифный план, если предприниматель решит открыть счет в ПСБ. Для этого не потребуется привлечение оператора контакт-центра, а значит, скорость получения услуги вырастет. Заявку на открытие счета можно оформить также через бот.

Также «Катюша» порекомендует клиентам дополнительные банковские продукты в зависимости от потребности, с которой они обращаются в чат. Это поможет предпринимателям оптимизировать траты и повысить удобство работы. Например, если клиент интересуется снятием наличных денежных средств через кассу, чат-бот предложит оформить корпоративную карту, чтобы иметь возможность воспользоваться банкоматами и таким образом экономить на комиссии и не тратить время на поездку в офис. В случае согласия клиента на предложенный продукт бот направит ссылку на его оформление.

Бизнес-ассистент «Катюша» работает для предпринимателей во всех цифровых каналах обслуживания: на сайте, в интернет-банке и мобильном банке, в мессенджерах. Уже три раза подряд он становился лидером на российском рынке банковских чат-ботов по версии Markswebb.

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