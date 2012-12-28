В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
В России
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сегодня, 16:52
Безбилетница упала с грузового поезда в Кемеровской области
Травм женщине не получила. Ее оштрафовали за нарушение правил поведения на железной дороге.
Оказалось, что 41-летняя беловчанка таким образом решила вернуться домой из другого города.
На женщину составлены протоколы о нарушении правил поведения на железной дороге и самовольном проезде в грузовом поезде. Поездка обошлась ей в 2 000 рублей штрафа.
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