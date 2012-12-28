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В России
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сегодня, 15:34
В Госдуме приняли закон об усилении контроля за мигрантами в Москве
Госдума приняла закон, направленный на усиление контроля за мигрантами в Москве и Московской области.
Иностранным гражданам предстоит: пройти регистрацию; дать согласие на обработку персональных данных, включая геолокацию абонентских устройств; направить в территориальный орган МВД сообщение о фактическом местонахождении.
Кроме того, определяются основания снятия мигранта с учета, например, если он не передаст данные о геолокации устройства в течение трех дней с даты последнего мониторинга. В этом случае сведения об иностранце при отсутствии законных оснований для пребывания в России внесут в реестр контролируемых лиц, — передает РИА Новости.
Участниками эксперимента станут мигранты, въехавшие без визы: работающие по патенту; имеющие право трудиться без патента в соответствии с законами или международными договорами (кроме граждан Белоруссии); изменившие цель визита на территории проведения эксперимента; находящиеся в регионе более 90 дней не для трудовой деятельности.
Документ также предлагает предоставить возможность иностранцам, получившим патент в одном регионе, работать на территории другого.
При этом обязательное условие — соглашение между регионами о трудовой деятельности на основании патента. Право заключать его дадут властям Москвы и Подмосковья, а также Петербурга и Ленинградской области.
Закон предписывает работодателю, если иностранец задействован в двух субъектах, уведомлять территориальный орган МВД по месту его трудовой деятельности.
Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании закон, которым в Москве и Московской области внедряется эксперимент, предусматривающий дополнительные механизмы контроля и учета мигрантов.
Как написал в своем канале в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложенной депутатами поправкой для иностранных граждан вводится: обязательная регистрация по месту нахождения; дактилоскопия; биометрическое фотографирование; мониторинг геолокации абонентских устройств, — сообщается на сайте Госдумы.
«В случае изменения мигрантами места фактического нахождения, они будут обязаны проинформировать об этом МВД в течение трех рабочих дней. Эти меры не коснутся только дипломатов и граждан Беларуси», — добавил он.
«Принятый механизм позволит, используя современные технологии, усилить контроль в миграционной сфере, а также будет способствовать снижению количества правонарушений и преступлений в этой части. В случае если эксперимент покажет свою успешность, его можно будет распространить и на другие регионы», — подчеркнул Вячеслав Володин.
Меры не коснутся дипломатов и граждан Белоруссии.
Если эксперимент пройдет успешно, его могут распространить на другие регионы, — добавил парламентарий.
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