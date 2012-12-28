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В России
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51 минуту назад
Поставки китайских легковых автомобилей в РФ упали почти вдвое
Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в январе-апреле 2025 года упали почти вдвое, поставки грузовиков — почти в 5 раз.
За месяц поставки легковых авто в РФ из Китая просели в денежном выражении на 16,2% — до 507,1 миллиона долларов. Месяцем ранее они достигали рекордных в этом году 605 миллионов долларов.
По итогам первых четырех месяцев 2025 года поставки китайских легковых автомобилей в Россию упали на 47,2% в годовом выражении, до 1,9 миллиарда долларов, причем в апреле зафиксировано падение на 16,2% по отношению к марту. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает «Интерфакс».
Поставки грузовиков за тот же период рухнули в 4,9 раза, до 146,5 миллиона долларов, а отдельно в апреле зафиксировано снижение на 16,9 процента по отношению к марту, который пока остается лучшим по экспорту.
Первое место в рейтинге импортеров в середине весны закрепила за собой Бразилия благодаря наращиванию закупок более чем в 1,5 раза — до 597,7 миллиона долларов. Оставшиеся участники первой тройки остались неизменными, но поменялись местами: ставшая второй Бельгия импортировала легковых машин на 564 миллиона, а Мексика — на 561 миллион долларов.
При этом поставки в США на фоне ожесточенных торговых споров за месяц просели на треть — до 116,6 миллиона долларов (22-е место).
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