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В России
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сегодня, 11:39
ФАС выявила медицинский картель на сумму 1,2 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель в сфере поставок мединструментов и расходных материалов.
Уточняется, что признаки нарушения обнаружены на торгах по поставке медицинских инструментов и расходных материалов на всей территории России.
Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Фокус», ООО «Отримед» и ООО «Экстравижн».
Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 214 019 349 рублей.
В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.
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