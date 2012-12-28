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В России
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сегодня, 10:48
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за состояния посевов после заморозков
Режим ЧС вводится в Ростовской области в связи с состоянием посевов после весенних заморозков.
«Ростовская область оказалась во власти неблагоприятных погодных условий. Весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов нашего региона, оказав значительное влияние на состояние посевов», — написал он в Telegram-канале.
В соответствии с распоряжением в Ростовской области с 18 часов 19 мая вводится режим ЧС.
По его словам, эта мера позволит ростовским аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери. Врио губернатор области также поручил региональному Минсельхозу собрать необходимые документы, чтобы определить площадь, которая пострадала от заморозков, и оценить размер нанесенного аграриям ущерба.
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