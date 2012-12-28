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В России
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сегодня, 09:59
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с письмами об отключении воды
Мошенники начали рассылать россиянам по электронной почте подставные письма с предложением проверить график отключения горячей воды.
«Множество обращений получаю с жалобами на мошенников, которые рассылают письма с предложением проверить график отключения горячей воды, а в итоге крадут персональные данные людей. Ссылки в таких письмах ведут на так называемые фишинговые сайты, ворующие персональные и банковские данные. Вещь крайне опасная, особенно в сезон отключения воды - с мая по август», — отметил Колунов.
По его словам, проверять график отключений следует только на официальных ресурсах.
«Во-первых, на сайтах и в соцсетях управляющих компаний и местных администраций. Во-вторых, на информационных стендах внутри подъездов и на входных группах. А еще узнать график отключения воды можно на «Госуслугах», это наиболее простой, надежный и удобный вариант», — добавил депутат.
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