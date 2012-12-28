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сегодня, 17:53

ЖСК хотят запретить управлять многоквартирными домами

ЖСК могут запретить управлять многоквартирными домами, обязав их ликвидироваться после завершения строительства. Как выяснили «Известия», такой законопроект на этой неделе может внести глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов и ряд депутатов от комитета.

Сегодня ЖСК выступает в качестве застройщика и обеспечивает строительство, реконструкцию многоквартирного дома на основании выданного ему разрешения, говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая есть у «Известий». Одной из функций кооператива может быть управление домами после завершения их возведения. Однако, как показывает практика, зачастую ЖСК не просто берет на себя эти обязанности, но и передает их сторонним организациям, отмечается в документе.

«Передача такого управления происходит в лучшем случае. В худшем ― творится настоящая анархия: платежи не собираются, перед ресурсниками копятся задолженности. Поэтому мы предлагаем исключить из правоотношений такие кооперативы, которые по своей сути не являются ни ТСЖ, ни УК», ― пояснил «Известиям» Сергей Пахомов.

По его словам, в связи с этим законопроектом предлагается ликвидировать ЖСК после завершения строительства, чтобы они в течение трех месяцев после выплаты последнего пая собственника преобразовывались в ТСЖ или нанимали управляющую компанию. Ведь основная их задача именно в строительстве жилого дома, подчеркнул депутат.

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