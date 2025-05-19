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сегодня, 08:00

Липецкому Застройщику придется раскошелиться на 0,5 млрд рублей…

Свой детский сад и школа уже строятся в 10 минутах от Липецка.
По предварительным оценкам стоимость проекта, который полностью ложиться на плечи ГК Ремстройсервис, оценивается в 0,5 млрд рублей.

Павел Тучков, учредитель группы компаний Ремстройсервис: «Проект Романово не просто так заявлен на федеральном уровне как город-спутник. Наша задача — построить современный Город. Самое важное — это продуманный градостроительный план с понятным сценарием жизни для наших жителей, и вся ответственность здесь лежит на наших плечах. Мы с самого начала продумывали всю необходимую инфраструктуру и уже дошли до строительства детского сада и школы».

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Почему родители выбирают Romanovo City?

●  Безопасность и спокойствие. Пешком всего 5–7 минут от дома до школы и сада — без машин и стресса.

● Здоровье детей. Свежий воздух и зелёные дворы — ваши дети дышат кислородом, а не выхлопными газами.

●  Рост вашей инвестиции. С развитием инфраструктуры растёт и ценность вашей квартиры.

●  Комфорт на ваш вкус. Готовый ремонт или свободная планировка — выбирайте то, что подходит вашей семье.

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Квартиры с удобными планировками. Есть варианты с ремонтом - приезжай и живи, и квартиры без отделки - воплощай свои идеи.

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Романово — это жизнь без компромиссов, где важна каждая деталь.

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