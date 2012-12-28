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В России
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сегодня, 15:42

Объем энергопотребления в РФ снизился на 1,4%

При этом на Юге и Дальнем Востоке показатель увеличился на 2,5-3%.

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак заявил в рамках форума «Россия — Исламский мир» в Казани, что объем потребления электроэнергии в России с начала года снизился на 1,4% без учета високосного года, но при этом на Юге и Дальнем Востоке этот объем увеличился на 2,5-3%, — передает ТАСС.

По словам замглавы Минэнерго, данный показатель в стране сильно зависит от погодного фактора. Он отметил, что в 2025 году указанной динамике способствовала «достаточно теплая зима».

Температурные уровни действительно существенно сказываются на энергопотреблении. Прошлой зимой, когда в январе в страну пришли холода, оно росло к 2023 году на 4,9%. В январе 2025 года на те же 4,9% показатель падал.

При этом в целом за прошлый год энергопотребление в РФ снизилось на 2,8%. В текущем ожидался его рост на 3%.
электроэнергия
экономика
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