В России
58
сегодня, 15:42
Объем энергопотребления в РФ снизился на 1,4%
При этом на Юге и Дальнем Востоке показатель увеличился на 2,5-3%.
По словам замглавы Минэнерго, данный показатель в стране сильно зависит от погодного фактора. Он отметил, что в 2025 году указанной динамике способствовала «достаточно теплая зима».
Температурные уровни действительно существенно сказываются на энергопотреблении. Прошлой зимой, когда в январе в страну пришли холода, оно росло к 2023 году на 4,9%. В январе 2025 года на те же 4,9% показатель падал.
При этом в целом за прошлый год энергопотребление в РФ снизилось на 2,8%. В текущем ожидался его рост на 3%.
0
0
0
0
0
Комментарии