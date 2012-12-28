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сегодня, 14:40

Губернатор Белгородской области призвал отказаться от выпускных вечеров в ресторанах и кафе

Гладков предложил проводить выпускные вечера в школах.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков высказался за проведение школьных выпускных вечеров в школах, а не в ресторанах и кафе, где выпускники могут «увидеть плохой пример» в связи с употреблением алкоголя взрослыми, — передает РБК.

Заявление Гладкова прозвучало на еженедельном оперативном совещании правительства области.

«Мы говорим о здоровом образе жизни, и это не тот пример, который должны копировать дети у родителей. Последний день в школе — что может быть более правильным, чем провести его в школе? А кафе и рестораны еще будут в [их] взрослой жизни», — сказал он.

В правительстве области добавили, что в связи с оперативной обстановкой все мероприятия должны будут закончиться до 18:00. Также на три дня на время проведения последних звонков и выпускных вечеров в Белгородской области установлен полный запрет на розничную продажу алкоголя.

В 2024 году Гладков также призывал отказаться от проведения выпускных в кафе и ресторанах.

В марте Минпросвещения сообщило, что последние звонки в российских школах в этом учебном году пройдут 24 мая, выпускные — 28 июня.

Ранее глава региона в своем Телеграм-канале сообщил, что в городе Шебекино дрон ударил по легковому автомобилю. В результате его детонации погибла женщина. С погибшей в машине была ещё одна женщина, которую доставили в Шебекинскую ЦРБ в крайне тяжёлом состоянии. Там же ранее беспилотник ВСУ атаковал автобус. Ранен водитель. Позже он сообщил, что ещё пять мирных жителей пострадали в результате атак дронов ВСУ по автомобилям.
выпускные
Белгород
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