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сегодня, 14:40
Губернатор Белгородской области призвал отказаться от выпускных вечеров в ресторанах и кафе
Гладков предложил проводить выпускные вечера в школах.
Заявление Гладкова прозвучало на еженедельном оперативном совещании правительства области.
«Мы говорим о здоровом образе жизни, и это не тот пример, который должны копировать дети у родителей. Последний день в школе — что может быть более правильным, чем провести его в школе? А кафе и рестораны еще будут в [их] взрослой жизни», — сказал он.
В правительстве области добавили, что в связи с оперативной обстановкой все мероприятия должны будут закончиться до 18:00. Также на три дня на время проведения последних звонков и выпускных вечеров в Белгородской области установлен полный запрет на розничную продажу алкоголя.
В 2024 году Гладков также призывал отказаться от проведения выпускных в кафе и ресторанах.
В марте Минпросвещения сообщило, что последние звонки в российских школах в этом учебном году пройдут 24 мая, выпускные — 28 июня.
Ранее глава региона в своем Телеграм-канале сообщил, что в городе Шебекино дрон ударил по легковому автомобилю. В результате его детонации погибла женщина. С погибшей в машине была ещё одна женщина, которую доставили в Шебекинскую ЦРБ в крайне тяжёлом состоянии. Там же ранее беспилотник ВСУ атаковал автобус. Ранен водитель. Позже он сообщил, что ещё пять мирных жителей пострадали в результате атак дронов ВСУ по автомобилям.
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