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В России
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сегодня, 13:41

Российские виноделы могут установить рекорд по выпуску локальных вин

Отечественные производители вина установили новый исторический максимум в минувшем году, выпустив примерно 51,3 млн декалитров алкогольной продукции.

По итогам 2025 г. объем производства вина в России составит 59 млн декалитров (дал) — на 15% больше показателя годом ранее, — говорится в исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ).

В прошлом году российские виноделы также установили рекорд, выпустив порядка 51,3 млн дал винной продукции, — сообщается в исследовании. Такие данные приводил ранее Минсельхоз, указывая, что в прошлом году производство тихих вин выросло на 8,6% до 32,6 млн дал, игристых — на 24,7% до 17,6 млн дал, крепленых — на 29,6% до 1,1 млн дал. В 2025 году производство вина также увеличится, — рассказал «Ведомостям» представитель Минсельхоза, не уточнив прогноза.

Пока темпы роста выпуска ниже прошлогодних. По данным Минсельхоза, в январе — апреле текущего года российские виноделы произвели 16,9 млн дал вина — на 4,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Из них 11,6 млн дал тихих вин и 4,8 млн дал игристых, что на 5,2 и 6,9% выше уровня начала прошлого года соответственно, — отметил представитель министерства.

Эти данные подтверждают устойчивый рост виноделия, несмотря на некоторое снижение динамики развития в первом квартале нынешнего года, — пишут «Ведомости».




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