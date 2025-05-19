В России
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сегодня, 13:41
Российские виноделы могут установить рекорд по выпуску локальных вин
Отечественные производители вина установили новый исторический максимум в минувшем году, выпустив примерно 51,3 млн декалитров алкогольной продукции.
В прошлом году российские виноделы также установили рекорд, выпустив порядка 51,3 млн дал винной продукции, — сообщается в исследовании. Такие данные приводил ранее Минсельхоз, указывая, что в прошлом году производство тихих вин выросло на 8,6% до 32,6 млн дал, игристых — на 24,7% до 17,6 млн дал, крепленых — на 29,6% до 1,1 млн дал. В 2025 году производство вина также увеличится, — рассказал «Ведомостям» представитель Минсельхоза, не уточнив прогноза.
Пока темпы роста выпуска ниже прошлогодних. По данным Минсельхоза, в январе — апреле текущего года российские виноделы произвели 16,9 млн дал вина — на 4,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Из них 11,6 млн дал тихих вин и 4,8 млн дал игристых, что на 5,2 и 6,9% выше уровня начала прошлого года соответственно, — отметил представитель министерства.
Эти данные подтверждают устойчивый рост виноделия, несмотря на некоторое снижение динамики развития в первом квартале нынешнего года, — пишут «Ведомости».
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