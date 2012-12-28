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сегодня, 12:43

Россию на «Интервидении» представит певец Shaman

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в Москве и Московской области.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», — рассказали в пресс-службе конкурса.

Как позже уточнили журналистам в пресс-службе конкурса на «Интервидение» приедут делегации из более чем 20 стран. В основном это государства — участники БРИКС, СНГ, страны Латинской Америки и Ближнего Востока. В конкурсе сможет принять участие один исполнитель или группа от каждой из стран-участниц.

Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс «Интервидение» в ноябре 2023 года. В феврале 2025 года президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился провести конкурс в 2025 году в Москве и Московской области. Позже премьер-министр Михаил Мишустин наделил Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства" полномочиями по выбору артиста, который будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе, — передает «Интерфакс».

Конкурс пройдет 20 сентября в «LIVE Арена».

Как сообщал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, в конкурсе примут участие порядка 25 стран. Также, по данным Швыдкого, велись переговоры с возможными исполнителями из США и европейских стран.

«Интервидение» — песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) — проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с «Евровидением», музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.
Интервидение
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