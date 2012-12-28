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В России
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20 минут назад

На Ставрополье задержана группа планировавших напасть на полицию подростков

В Ставропольском крае за участие в террористической организации задержаны один взрослый и восемь детей.

Подростки, являвшиеся членами международной террористической организации, хотели совершить нападения на полицейских в Ставропольском крае 9 мая во время празднования 80-летия Великой Победы, но были задержаны, — сообщает пресс-служба ФСБ России.

По информации спецслужбы, ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД РФ на Ставрополье предотвратили серию преступлений террористической направленности. Задержаны девять местных жителей, из них 8 несовершеннолетних граждан РФ, приверженцев международной террористическом организации (МТО).

«Злоумышленники 9 мая текущего года планировали совершить нападения на сотрудников полиции во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Осуществить задуманное им не удалось, так как накануне сотрудниками ФСБ России были задержаны лидеры, а в последующем другие участники ячейки МТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следственным управлением СК РФ по Ставропольскому краю в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, а также о содействии террористической деятельности.

«Все подозреваемые задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — отмечает пресс-служба ФСБ РФ.
ФСБ
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