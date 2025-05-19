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В России
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сегодня, 10:57
Депутат Бессараб сообщила о повышении пенсий работающим пенсионерам с 1 августа
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о предстоящих изменениях в системе пенсионного обеспечения.
«С 1 октября текущего года на 4,5 процента будут повышены пенсии военных пенсионеров, пенсионеров силовых структур. В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК», — сообщила Бессараб.
Ранее Бессараб сообщила, что работающие пенсионеры могут повысить выплаты на 40% в том случае, если они решат отложить получение пенсии на пять лет. Она подчеркнула, что в России свыше 7,5 млн работающих пенсионеров.
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