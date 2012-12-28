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В России
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сегодня, 09:47
В Калмыкии семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком
На трассе столкнулись лоб в лоб пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль.
Уточняется, что ночью на трассе в районе п. Цаган Аман произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля.
В результате ДТП 7 человек погибли, 11 травмированы (доставлены в ЦРБ Юстинского района). Всего в микроавтобусе находился 21 человек, детей среди них нет. Микроавтобус следовал по маршруту Волгоград-Астрахань, — говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС отключили автомобильные аккумуляторы на транспортных средствах и смыли горюче-смазочные материалы.
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