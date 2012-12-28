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В России
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сегодня, 09:59
В Россельхознадзоре хотят полностью запретить провоз красной икры физлицами
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что в РФ следовало бы полностью запретить провоз красной икры в личных целях физическими лицами.
«При проведении этого эксперимента нас привлекли к процессу как службу, которая имеет систему прослеживаемости. Сколько ранее вывозилось икры людьми, никто точно не знает. С 1 ноября 2022 года после начала эксперимента службой проконтролированы перевозки авиапассажирами 459,1 т лососевой икры без маркировки изготовителя», — рассказал глава службы.
По его словам, введение ограничений сейчас было предложено по инициативе губернаторов дальневосточных регионов.
«Но лично я считаю, что объем этой продукции, который разрешили к провозу, выглядит немного странно. Вы представляете себе, сколько это 10 кг? Если человек захочет поесть икры, он может приобрести ее в магазине или поесть в этих субъектах, где она добывается. А критерий в 10 кг мне непонятен», — заявил Сергей Данкверт, добавив, что оптимальным было бы введение полного запрета такого провоза.
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