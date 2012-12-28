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В России
149
вчера, 13:50

Россияне могут обменять рубли в десяти странах мира

Российские туристы могут обменять рубли на местную валюту в десяти популярных странах, включая Турцию, Китай, Казахстан и Грузию.

Возможность обменять рубли на местную валюту за границей есть в десяти странах мира, популярных у российских путешественников — например, в Турции, Китае, Казахстане и Грузии, — передает РИА Новости, изучив данные сайтов местных обменных пунктов, расположенных в крупнейших аэропортах, а также сайты местных банков.

Осенью прошлого года начались проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, что создает трудности в том числе российским туристам за рубежом. Валюту нового образца требуют, в частности, в ОАЭ и Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом. Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в декабре отмечал, что проблема наблюдается по всему миру, в том числе и в России ряд банков отказываются принимать купюры старого образца.

А в феврале этого года российские банки предупредили клиентов о возможных сложностях с покупкой новых долларов: они не всегда есть в наличии. При этом некоторые из них стали брать комиссию за покупку американской валюты нового образца.

Поменять рубли, как в пункте обмена валюты в аэропорте, так и в банке в городе можно в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане.

При этом в некоторых странах банки не сообщают о возможности обменять рубли, но это все еще можно сделать в обменниках в аэропорте после прилета. Такая возможность есть, например, в Китае. А в каких-то странах, чтобы за рубли получить местную валюту, придется добраться до банка в городе - в частности в ОАЭ, Южной Корее, Таиланде и Венгрии.

Напротив, получить местную валюту за рубли не получится в обменниках и крупных банках Японии, Египта, Франции, Вьетнама, Танзании, ЮАР, Венесуэлы и Бразилии.
рубли
туризм
валюта
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