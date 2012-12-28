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В мире
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вчера, 12:51

Россия подготовит и передаст Украине условия для прекращения огня

Россия подготовит условия для прекращения огня, которые передаст Украине.

Россия подготовит и передаст украинской стороне перечень условий для прекращения огня, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что работа в этом направлении продолжает вестись. Пресс-секретарь отметил, что российская делегация подготовит перечень условий прекращения огня и обменяется им с украинской стороной, — передает ТАСС.

«Что там будет именно, наверное, анонсировать не стоит, переговоры все-таки идут и должны идти в закрытом режиме», — добавил он, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва при подготовке своего документа брать за основу стамбульские договоренности 2022 года, но с учетом сегодняшних реалий на земле.

Переговоры между Москвой и Киевом состоялись 16 мая в Стамбуле.

Прошедшие накануне в Стамбуле переговоры между делегациями России и Украины назвали успешными, — передает РИА Новости со ссылкой на American Conservative.

«Вопреки прогнозам, первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией, состоявшиеся 16 мая в Стамбуле, прошли весьма успешно. Самое главное — обе стороны договорились продолжать переговоры. Для администрации Трампа, сделавшей прекращение боевых действий на Украине своим приоритетом, этот первый раунд переговоров знаменует собой именно тот прорыв, на который она рассчитывала», — говорится в материале.
Обозреватель также призвал Вашингтон и дальше способствовать мирным переговорам между обеими сторонами конфликта, не обращая внимания на грозные требования европейцев оказывать давление на Москву.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.

Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Украина
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