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В мире
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сегодня, 10:55
На Земле началась магнитная буря
Солнечный ветер стал причиной возмущений магнитосферы Земли.
«После полуночи вызванное им (солнечным ветром) изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли. При этом после трех часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2», — говорится в сообщении.
По прогнозам, магнитная буря не будет усиливаться и будет находиться преимущественно на слабом уровне G1. Она продлится до понедельника включительно, — отметил синоптик.
Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщала, что магнитные бури ожидаются на Земле в выходные из-за крупной корональной дыры на Солнце, — передает ТАСС.
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