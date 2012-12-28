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В мире
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сегодня, 10:55

На Земле началась магнитная буря

Солнечный ветер стал причиной возмущений магнитосферы Земли.

Магнитная буря класса G2, которая оценивается как средняя, началась в субботу на Земле, — рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«После полуночи вызванное им (солнечным ветром) изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли. При этом после трех часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2», — говорится в сообщении.

По прогнозам, магнитная буря не будет усиливаться и будет находиться преимущественно на слабом уровне G1. Она продлится до понедельника включительно, — отметил синоптик.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщала, что магнитные бури ожидаются на Земле в выходные из-за крупной корональной дыры на Солнце, — передает ТАСС.
магнитная буря
вспышка на Солнце
здоровье
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