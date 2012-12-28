Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
Происшествия
В районе Тракторного автомобиль лежит в кювете
Происшествия
Пропавшая в Данкове девочка найдена
Происшествия
Липчанку по её просьбе освободили из семейных уз при помощи болгарки
Происшествия
В Липецке – большое отключение холодной воды
Общество
В Данкове третьи сутки не могут найти 12-летнюю девочку
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы, туман и до +20
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: день пионерии, более 100 улиц без воды, благородные мужчины против сокращения рабочего дня у женщин
Общество
В середине мая в Липецкой области пошли осенние грибы
Общество
Полиция устанавливает обстоятельства падения с высоты мужчины
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: день пионерии, более 100 улиц без воды, благородные мужчины против сокращения рабочего дня у женщин
Общество
Пропавшая в Данкове девочка найдена
Происшествия
В середине мая в Липецкой области пошли осенние грибы
Общество
За историю многодетной матери из Агронома взялся Следком
Происшествия
Попросил подвезти и угнал «Запорожец»: дело дошло до суда
Происшествия
Полиция устанавливает обстоятельства падения с высоты мужчины
Происшествия
При ремонте дома под полом обнаружили останки мужчины в позе эмбриона
Происшествия
Пять серьезных аварий произошли за пятницу и выходные дни
Происшествия
Нижний парк затапливает со стороны Комсомольского пруда
Общество
Дом и две машины сгорели в селе Гудово Добровского округа
Происшествия
Читать все
Бизнес
809
сегодня, 08:00

В Липецке открылась прогрессивная частная школа с углубленным изучением IT и английского

Если вы рассматриваете частную школу, то пора поторопиться записаться на 25/26 учебный год. Школа полного дня, поэтому родители могут быть спокойны, что ребенок весь день находится под присмотром.

В 2021 году в России была открыта первая школа TOP IT SCHOOL, а в 2025-м сеть школ насчитывает уже более 50 филиалов по всей стране. В Липецке они сразу захватили внимание родителей школьников, и к июлю мест на новый учебный год может уже не остаться. Поэтому нужно поторопиться, если вы хотите попробовать частную школу с прогрессивным подходом, и погрузить ребенка в английский и IT-технологии с самых ранних лет.

В TOP IT SCHOOL предлагают полноценную программу, которая соответствует ФГОС, множество развивающих занятий (от творчества до робототехники) и современные технологии в обучении. Что не мало важно, школа отличается особым психологическим подходом, который исключает буллинг в школьной среде, поэтому дети учатся в комфортной и безопасной среде. Обучаются школьники с 1-го по 9-й класс, также есть группа по подготовке к школе.

Наличие мест на 2025/2026 учебный год в:

начальная школа с 1-го по 4-й класс – 6 мест;

средняя школа с 5-го по 9-й класс – 8 мест;

группы по подготовке к школе для детей 5–7 лет – 2 места.

2.jpg

Скромно о масштабах

Школа входит в крупную сеть образовательных центров «Академии ТОП». На базе Академии успешно работают более 260 филиалов дополнительного образования для детей и взрослых. Открыт IT-колледж (130 филиалов). Создан IT-университет (15 филиалов). Действует Языковая академия (20 филиалов). Проводятся междугородние и международные детские лагеря.

Всем программам программа

TOP IT SCHOOL отличается от обычных школ продвинутой комплексной программой. Благодаря этому ребенку не нужны будут репетиторы, поскольку здесь он получит все необходимые знания и качественно подготовится к экзаменам. На протяжении всего обучения родители будут получать отчет об успеваемости школьника по каждому предмету.

Нет буллингу!

TOP IT SCHOOL декларирует здоровую психологическую атмосферу для возможности развития личности каждого ученика. Дети узнают, что такое soft skills и почему они важны не из интернета или социальных сетей, а во время изучения обязательных предметов и работы над проектами. Психология коммуникации, ораторские навыки, уверенность, эмоциональный интеллект, критическое мышление — это те навыки, которые кроме интеллекта формируют сильный внутренний стержень ребенка.

Задачей школы является создание психологического комфорта для раскрытия и реализации внутреннего потенциала каждого ребенка. Именно поэтому в программу включены тимбилдинг и развитие личности, а сами занятия проводятся преподавателями, имеющими образование и практику педагога-психолога.

3.jpg

Погружение в IT-технологии

Кроме основных предметов, здесь есть дисциплины, которые не преподают в обычной школе. Например, программирование, 3D-моделирование, дизайн, разработка сайтов, мобильных приложений и компьютерных игр. Большинство детей слышали об IT как о востребованной специальности. Основные учебные блоки, которые реализует программа с 1-го по 9-й класс, раскрывает возможности IT-технологий, в том числе их применение в различных профессиях.

Do you speak English?

Также в школе предусмотрено углубленное изучение английского языка. Ежедневные занятия у детей начиная с 1-го класса усилены разговорным клубом и театральными постановками. Всё это гарантирует полноценное погружение в языковую среду и прогресс в изучении английского.

4.jpg

Как проходит обучение

Обучение проходит в малокомплектных классах до 16 человек. В комфортной обстановке дети получают знания и развивают свои способности. Насыщенная программа предполагает перерывы на отдых и приемы пищи. В школе предусмотрено сбалансированное питание. Меню разработано с учетом возрастных особенностей детей.

В учебном процессе активно используются различные IT-технологии, которые полностью меняют подход к обучению:

• у каждого ребенка свое рабочее место в компьютерной лаборатории, где дети активно используют компьютер для подготовки проектов;

• использование персонального планшета вместо учебников;

•  фото- и видеолаборатории, в которых проводятся тематические занятия;

•  современные оснащенные лаборатории робототехники;

•  использование VR-очков для познания мира.

•  прощай, домашка и тяжелые рюкзаки!

TOP IT SCHOOL освобождает своих учеников от домашней работы. Дело в том, что все задания дети успевают сделать в школе под контролем опытных учителей и тьютеров.

5.jpg

Что-то в школу захотелось

Звучит интересно, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать в интернете. Для всех, кто хочет своими глазами увидеть TOP IT SCHOOL, школа регулярно проводит дни открытых дверей, на сайте или по телефону можно записаться на экскурсию и узнать наличие мест в классах.

Запись по телефону +7 (4742) 200-786 или на сайте. Количество мест на ограничено!

Реклама. Филиал АНО ДПО "Академия ТОП Липецк"

Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить